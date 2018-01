Kuidas tulla toime kerge uriinipidamatusega?

“Kus siin WC on? Kas ma ikka jõuan tualetti? Appi, midagi lekib! Kas see paistab välja? Mis ma nüüd teen? Loodan, et lõhna tunda ei ole…” Kui oled kunagi avalikus kohas põie üle kontrolli kaotanud, siis ilmselt on sellised mõtted koos kerge paanikaga ka sinu peast läbi jooksnud.

Uriinipidamatus võib tekitada väga ebamugavaid ja ärevaid olukordi, mistõttu hakatakse tihti uriinilekete hirmus väljas käimist ja sotsiaalseid olukordi vältima. Niimoodi võib kerge tervisemure tugevalt häirida igapäevast liikumist, teistega suhtlemist ja inimese elukvaliteeti laiemalt. Praegusel ajal aga ei tähenda uriinipidamatus enam seda, et aktiivne ja liikumisvõimeline inimene peaks oma igapäevastest tegevustest, kohvikus, teatris või sünnipäeval käimisest loobuma. Selles artiklis tutvustame põhjalikult erinevaid kasulikke abivahendeid, mis aitavad kergest uriinipidamatusest hoolimata edukalt toime tulla.

Mul on uriinipidamatus - kust alustada?

1. Tahtmatu urineerimise korral tuleks endale teadvustada, et tegemist on sageliesineva probleemiga, mida ei tasu häbeneda ning mille puhul on kindlasti vaja abi otsida.

Häbitunne on üks peamisi põhjuseid, miks ei julgeta oma murega kuhugi pöörduda ning mille tagajärjel kannatab inimese elukvaliteet märgatavalt. Pea meeles, et spetsialistide jaoks on tegemist igati tavalise teemaga ning selle üle vestlemine ei ole nende jaoks midagi uut ega piinlikku.

Uriinipidamatuse probleemi kipuvad rohkem häbenema mehed. ITAKi klienditeenindajate jaoks pole sugugi harv nähtus see, kui meesterahvas tuleb ostma mähkmeid oma abikaasa jaoks, kuid vestluses selgub, et tegelikult kannatab ka mees ise juba pikemat aega uriinipidamatuse all, aga pole sellega midagi ette võtnud. Samas ei ole naiste jaoks näiteks mähkmete kasutamine niivõrd võõristav, kuna ollakse harjunud menstruatsiooni ajal hügieenisidemeid kasutama.

2. Pöördu uriinipidamatuse sümptomeid märgates esmalt perearsti poole.

Kohati võib tunduda lihtsam endale lihtsalt ise sidemed soetada ja olukorraga üksi toime tulla, kuid see ei ole kõige parem lahendus. Abivahendid aitavad küll sümptomitega koos elada ja igapäevaelu lihtsustada, kuid neist üksi ei piisa – enamasti on vajalik ravi ning elustiili ja toitumise kohandamine. Ja selle jaoks on kindlasti vaja arstiga konsulteerida.

Perearst tunneb sind ja sinu haiguslugu ning oskab aidata, ravida ja vajadusel edasi suunata. Lisaks ravi määramisele oskab ta märgata, mis tüüpi abivahendeid võiks patsient vajada. Teatud puhkudel on võimalik vajalikke abivahendeid arstitõendi alusel osta ka riigipoolse soodustusega, näiteks vanaduspensionäridel ja puudega isikutel (vaata soodustingimusi).

3. Küsi nõu abivahendikeskusest.

Abivahendikeskuse klienditeenindajad puutuvad päevast päeva kokku kõikvõimalike uriinipidamatuse juhtumitega ning on hästi kursis olemasolevate toodetega kuni detailideni välja. Nemad oskavad anda täpseid soovitusi, missugused sidemed või hügieenitooted on sobivad just sinu terviseseisundi ja elustiili jaoks. Küsi julgelt nõu!

Millega ennast uriinilekete eest kaitsta?

Uriini imavad sidemed

Uriini imavad sidemed pakuvad aktiivsetele meestele ja naistele kaitset uriinilekete ja ebameeldiva lõhna eest. Väiksema imavusega sidemed sobivad liikuvale inimesele, kes tahab murevabalt kodust väljas käia ja sotsiaalsetes olukordades ennast kindlalt ja puhtalt tunda. Tänu sidemetele ei pea inimene mõtlema, kas ta näiteks poeskäigult piisavalt kiiresti tagasi koju tualetti jõuab. Erinevaid käike on võimalik rahulikult ette võtta ning ei pea kartma piinlikke olukordi ega ennast hirmu tõttu koju sulgema.

Sidemeid on erineva mõõdu, imavuse ja kujuga ning on olemas spetsiaalsed mudelid nii meestele kui naistele. Sobivate sidemete valimiseks küsi julgesti nõu ITAKi klienditeenindajatelt.

Kuigi väiksemate lekete puhul võib tunduda lihtsa lahendusena hoopis tavaliste hügieenisidemete kasutamine, siis paraku ei ole need efektiivsed lõhna leviku takistamisel.

Võrkpüksid

Võrkpüksid on mõeldud kandmiseks tavaliste aluspükste asemel ning need aitavad sidemel kehaga paremini sobituda ning seda kindlalt paigal hoida, et ei tekiks lekkimise ohtu. Võrkpüksid on pestavad ja korduvkasutatavad.

Imavad aluspüksid

Kui aluspükstes sidet kandes võib juhtuda, et side nihkub paigast, siis imav aluspesu on justkui side ja aluspüksid koos ning sideme nihkumise pärast ei pea muretsema. Uriiniimavus on sellise aluspesuga tagatud ka liikudes ja erinevates asendites. Imavad aluspüksid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning erinevad mudelid on olemas nii naistele kui meestele

Öiseks kaitseks

Öisel ajal esinevad õnnetused sageli seetõttu, et inimene ei tunneta läbi une häda õigeaegselt või ei jõua piisavalt kiiresti tualetti.

Üks võimalus on kasutada öisel ajal spetsiaalseid sidemeid, mis on suurema pinna ja imavusega. Spetsiaalselt öiseks kasutamiseks mõeldud sidemed on olemas nii meestele kui naistele.

Sidet kandes võib vahel juhtuda, et see nihkub paigast. Kerge uriinipidamatuse puhul on öösel abiks ka juba eelpool mainitud võrkpüksid, mis aitavad sidet paigal hoida, ning imavad aluspüksid, mis samuti püsivad kindlalt paigal.

Kui uriini lekib rohkem, tasub kaaluda öisel ajal hoopis mähkme kasutamist. Mähe imab sidemest oluliselt rohkem vedelikku: suurema imavusega mähkmed isegi mitu liitrit.

Enneta nahaprobleeme õigete hooldamisvõtetega

Uriini imavaid sidemeid kasutades on oluline pöörata tähelepanu nahale, mis vajab sellisel juhul tavapärasest põhjalikumat puhastamist ja hooldamist. Sideme- ja mähkmekasutajatel võivad naha hooldamata jätmisel tekkida erinevad nahaprobleemid, näiteks nahaärritused ja haudumine. Seepärast on oluline järgida õigeid nahahooldusvõtteid.

1. Uriinilekke korral vaheta side esimesel võimalusel.

Niimoodi saad vältida naha haudumist, lõhna levimist ja uriini lekkimist sidemest.

2. Enne uue sideme paigaldamist puhasta nahk.

Ka siis, kui kasutad vaid väiksemaid sidemeid, kuid sul ei ole igal hetkel pesemisvõimalust, vajab sinu nahk spetsiaalset hooldust. Kui lekkeid esineb tihti ja seetõttu on vaja nahka sageli puhastada, siis kasuta kindlasti õrnatoimelisi vahendeid, et nahka vähem ärritada.

Niisutatud sälvrätid on üks lihtne lahendus, mida endaga kaasas kanda, et vajadusel nahka kiiresti, mugavalt ja ilma veeta puhastada. Niimoodi saad vältida ebameeldiva lõhna ja nahaärrituste teket isegi siis, kui oled kodust eemal ja muude tegemistega hõivatud. Nii tunned ennast alati puhtana ega pea muretsema ebamugavate olukordade pärast.

Naha pesemise vahendid.

Lisaks spetsiaalsetele õrnatoimelistele pesugeelidele ja seepidele on olemas pesukreemid ja pesuvahud, mille eeliseks on see, et nende kasutamiseks pole vaja vett. Kui uriinilekete tõttu on vajalik mähkmepiirkonda päevas mitu korda puhastada, ei ole mõistlik selleks alati duši all käia. Pesukreemi või -vahuga saab nahka puhastada kuivalt, kasutades selleks mõeldud ühekordseid pesukindaid. Pesukinnast võib soovi korral siiski veega ühelt poolt niisutada, et see oleks pehmem. Nii saab kinda niiske poolega puhastada mähkmepiirkonna ning kuiva poolega pärast puhastamist naha kuivatada.

3. Niisuta ja kaitse nahka.

Uriinipidamatuse puhuks on olemas erinevaid kreeme, mis kaitsevad nahka uriinis sisalduvate ärritajate eest ning niisutavad ja taastavad nahka, lastes sel samaaegselt hingata. Kaitsvad kreemid aitavad ennetada ka põletikke ja hõõrdumist.

Kuidas endale vajalikud abivahendid hankida?

Kõiki siin artiklis nimetatud tooteid on võimalik endale osta nii ITAKi teeninduspunktidest kui meie e-poest.

Soodustusega ostmine

Kõiki artiklis välja toodud tooteid on võimalik soetada riigipoolse soodustusega (kui sul on õigus soodustusele). Vaata soodustingimuste lehelt, kas sinule kehtib soodustus ning kuidas soodustust taotleda: soodustingimused.

ITAKist soodustusega ostmiseks tuleb kindlasti tulla teeninduspunkti kohale koos kõigi vajalike dokumentidega.

NB! Soodustusega ühes kuus soetatavad kogused on iga toote jaoks kindlaks määraks määratud kas sooduskoguse või piirhinnaga, mida saad vaadata siit: sooduskogused ja piirhinnad.

Täishinnaga ostmine

Täishinnaga saab tooteid osta ITAKi teeninduspunktist kohapealt või tellida soovitud tooted mugavalt ja diskreetselt endale koju meie e-poest. Täishinnaga ostmiseks ei ole vaja ühtki dokumenti.

