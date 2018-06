Liverpool FC treeneri Jürgen Kloppi tagalas on Ulla

Klopp on intervjuudes ikka rõhutanud perekonna tähtsust. Oma esimesest naisest Sabinast läks ta ammu lahku, aga poeg Marc astus isa jälgedesse ja mängis lapsest peale jalgpalli. Jõudis lõpuks välja Dortmundi duublisse, aga pidi vigastuse tõttu varakult loobuma. Läks seejärel kehakultuuri õppima. Kõige rohkem võib isiklikel piltidel Kloppi kõrval näha tema praegust abikaasat Ullat. „Ma olen uhke, et Ulla mu naine on,“ rääkis ta omal ajal seltskonnaajakirjale Gala. Kuigi nad abiellusid juba 2005, aastal, on ta sama armunud nagu esimestel päevadel. Ulla oskab küll kõike paremini kui tema. „Ma ei ole eriline kodutööde kangelane“. Ulla on töötanud õpetaja ja sotsiaalnõustajana, kolm aastat olnud ka õpetaja saksa koolis Nairobis.

Kindlasti veedab Klopp koos naise ja segaverelise koera Emmaga osa suvest Sylti saarel asuvas suvemajas. „Parim koht närve puhata,“ kiidab ta suvekodu.

Veebruari alguses 2016 mängus Sunderlandi vastu (2:2) Liverpooli treener puudus. Samal laupäeval oli tal pimesooleoperatsioon. Jürgen Klopp: „Paul, minu opereerija, oli tusane. Ta oleks rohkem tahtnud samal ajal Liverpooli mängul olla, tal ikkagi hooajakaart, aga siis võttis ta ennast kokku ning tegi kõik väga korralikult ära.“

Klopp oskab südameid võita. Siin on veel üks hea ütlemine: "Praegune põlvkond on kõige professionaalsem, kusjuures mitte ainult Inglismaal, vaid üldse ajaloos. Kõik legendid, keda armastame, on joonud nii kõvasti, et näinud kuradeid, ja suitsetanud nagu ebanormaalsed, ning ikkagi olnud head jalgpallurid. Nüüd ei tee keegi enam nii.“

Uus hooaeg Inglismaa meistriliigas algab juba 11. augustil. Liverpooli fännide ootused on üles kruvitud, treener Kloppo peab lõpuks ihaldatud meistritiitli ära tooma.

Klopp ütles juba kunagi ammu pressikonverentsil lause, mis iseloomustab teda tänaseni: „Kui me kaotame, siis vastutan selle eest mina, aga kui me võidame, siis tõendab see, et meil on väga head mängijad.“