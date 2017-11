Kas pead tualetti kiirustama?

Meestel on kõige sagedasemaks uriinipidamatuse sümptomiks pidev tilkumine. Tavaliselt on see tingitud sellest, et suurenenud eesnääre ei lase põiel tõhusalt tühjeneda ja põide koguneb palju uriini. Nii muutub põie sein lõdvaks ja uriini valgub aeglaselt kogu aeg. Meestel võib uriinipidamisvõime ajutiselt väheneda ka pärast eesnäärme lõikust, ehkki tavaliselt aasta möödudes olukord paraneb.

Eesnääre hakkab sageli suurenema üle 50-aastastel meestel, suureneb ka uroloogiliste kasvajate risk. Vanuse kasvades ei sulgu meeste kusejuha enam piisavalt efektiivselt ning pärast urineerimist võib veidi uriini ka pükstesse voolata.

Meeste põiepidamatus on väga levinud — iga kümnes mees kannatab selle all mingil eluperioodil. Eesti mehed end liiga harva arsti juures kontrollimas. Enamasti minnakse arsti juurde mingi muu probleemi tõttu ning visiidi lõpus mainitakse muuseas: „Ja tegelikult on kusemisega ka väike mure…“.

Enne raviga alustamist on vaja kindlaks teha, mis on uriinipidamatuse tekkepõhjus. Tasuta nõu jagavad Inkotubade spetsiaalse väljaõppe saanud konsultandid. Osatakse anda infot pidamatuse tüüpide, -raskusastme, treeningprogrammide ning erinevate pidamatuse abivahendite kohta. Üle Eesti 10 Inkotoas saab telefoni teel registreeruda tasuta nõustamisele (646 2121, www.kuivaks.ee).

Pidamatuse korral kasutavad mehed tavaliselt toalettpaberit, kuid uriinilõhn jääb. Kasutama peaks spetsiaalselt selleks mõeldud tooteid, mis ei lase ebameeldival uriinilõhnal levida. Inkotubades müüakse meeste pesukaitseid, mis neutraliseerivad uriinilõhna ja imavad uriinitilgad ja vedeliku kiirelt ning turvaliselt.

Paljud mehed varjavad probleemi ka iseenda eest — ei tunnista sümptomeid, ei lähe arstile, ei tarvita ravimeid või meestele loodud pidamatustooteid. Suurt rolli meeste tervisekäitumises mängivad lähedased ja nende soovitused. Julgustage oma lähedasi mehi tervise eest hoolitsema!

Räägi arstiga

Uriinilekke esinemisel tuleb välja selgitada pidamatuse põhjus. Perearst püstitab esmase diagnoosi ja sobiva ravi ning vajadusel suunab edasi meestearsti (androloogi), uroloogi või muu eriarsti juurde.

Arsti konsultatsiooniks valmistudes püüa leida vastused järgmistele küsimustele:

• Kas pead tualetti kiirustama?

• Kas tunned vajadust sageli urineerida?

• Kas urineerid öösiti?

• Kas uriini väljutamine toimub katkendlikult?

• Kas tunned urineerimise ajal ebamugavust, valu või põletustunnet?

• Kas vahetult pärast tualetis käimist esineb järeltilkumist?

• Kas kõht on tihti kinni?

• Kas uriinis on verd?

Ühiskond kardab uriinipidamatust ning tihti nähakse selles vanaduse ja põduruse märke. Lisaks on leitud, et mehi mõjutab pidamatuse teke rohkem kui naisi. Ühest küljest ei soovi mehed endale oma probleeme tunnistada ja on seetõttu eitavas faasis kauem, teisalt on abivahendite kasutamine naistele psühholoogiliselt mõneti lihtsam, sest elu jooksul on kasutatud hügieenisidemeid ja pesukaitseid.

Paljud mehed polegi teadlikud, et ka meestele on olemas spetsiaalsed pesukaitsed lõhnakontrolliga (www.tenapood.ee). Privaatne nõustamine sel teemal on Inkotubades tasuta, vajalik on vaid telefoni või e-kirja teel aja broneerimine (www.kuivaks.ee).