Kui kindel on sinu põis? Üheksa nõuannet, mis aitavad toime tulla pidamatusega

Ligi 120 000 inimest Eestis kannatab tahtmatute uriinilekete käes. Abistada saab end ka ise. Pidamatust aitavad leevendada mitmed muudatused elustiilis, nagu tualeti kasutamise graafik, regulaarne vedeliku tarbimine, muudatused toitumises ja liikumisharjumustes.

„Emal on juba aastaid uriinipidamatuse probleem ja ta häbeneb seda. Ta on üksjagu depressioonis, kuna ei saa ka liikuda. Kuidas läheneda asjale, et ta ei peaks minu ees piinlikkust tundma ja kuidas ma saan teda aidata?“ kirjeldab oma probleemi 77-aastase naise tütar.

73-aastane mees: „Paar kuud tagasi tehti mulle eesnäärme operatsioon. Kuu jooksul pärast operatsiooni uriinipidamatusega erilisi probleeme ei olnud, päeva jooksul kogunes sidemesse ca 5–15 grammi. Kuu aega tagasi hakkas üha enam ja enam tunda andma uriinipidamatus. Praegu tuleb ca 100–150 grammi päevas ja kasutan kaks meeste sidet päevas. Pikali asendis häirivat uriinieritust ei ole ja vähene on see ka istudes. Viimase kuu jooksul olen pidevalt teinud harjutusi vaagnapõhjalihaste tugevdamiseks. Kas on mingeid muid täiendavaid ravivõimalusi?"

Selliste muredega pöördutakse sageli kontinentsusnõustaja Merike Mikko poole, Tallinna Tõnismäe polikliinikus. Enamasti leitakse uriinipidamatusele koos lahendus.

Igapäevased vaagnapõhjalihaste harjutused on kasulikud, nii naistele kui ka meestele, nii noortele kui ka vanematele. Vaagnapõhjalihaste harjutusi võivad õpetada kontinentsusnõustajad, õed ja füsioterapeudid. Internetist leiab neid www.kuivaks.ee ja ka otsisõnaga „Kegeli harjutused“. Harjutusi peab tegema paar korda päevas ja minimaalselt kolme kuni kuue kuu jooksul järjepidavalt. Mõnikord võib harjutuste positiivne mõju avalduda alles poole aasta möödudes. Kahjuks siin kiireid lahendusi ei ole ja oluline on mitte alla anda.

Üheksa nõuannet, mida teha uriinipidamatuse korral

Tee vaagnapõhjalihaste harjutusi 3–6 kuud iga päev kaks korda päevas. Harjutusi võib teha koos tupekuuliga, „vääriskuuliga“. Vähenda vaimset pinget – leia isiklikku vaba aega, jaluta pargis või mere ääres, tegele meeldivate ja rõõmu toovate tegevustega. Väldi kõhukinnisust – joo päeva jooksul piisavalt vett, enne uinumist ära joo; söö kiudainerikkaid juurvilju, puuvilju, marju. Liigu igal võimalusel. Istu õigesti potil – nii, et põlved oleksid nabast kõrgemal (nagu metsas pissil käies või asju ajades), abiks võib võtta väikese pingi jalgade toetamiseks. Langeta kehakaalu – kõnni rohkem, vali tervislik menüü, väldi gaseeritud jooke, vähenda kohvi, tee ja alkoholi tarbimist. Räägi arstiga – uriinipidamatusega tegelevad perearst, günekoloog, uroloog, neuroloog. Kasuta abivahendeid – kiire imavusega ja uriini lõhna ära võtvad pesukaitsed, sidemed ja mähkmed on saadaval Inkotubades üle Eesti (tenapood.ee). Hoolda nahka – kasuta pesukreeme ja nahapunetusel tsinksalvi, pideva pidamatuse korral on nahk liigniiske ja vajad suuremat hoolt. Mine nõustamisele – tasuta nõustamisele Inkotoas saad registreerida telefonil 646 2121. Individuaalsel tasuta nõustamisel saad infot uriinipidamatuse tüüpidest, nõuandeid uriinipidamatusega kodus hakkama saamiseks, ülevaate parimatest hooldusvahenditest, näpunäiteid nahahoolduseks, osta soodsalt spetsiaalseid uriinipidamatuse sidemeid ja mähkmeid, teavet riikliku soodustusega abivahendite ostmise tingimustest.

Inkotuba on uriinipidavuse nõustamisele pühendunud viimased 15 aastat. Üle Eesti on uriinipidamatuse probleemide nõustamiseks (põetus- ja hooldusalane) avatud 12 Inkotuba. Seal kohtute kogenud ja sõbraliku nõustajaga ning saate privaatselt oma mure ära rääkida ja koos parima lahenduse leida. Inkotubades töötavad spetsiaalse väljaõppe saanud kontinentsusnõustajad. Vastuvõtt on tasuta ja etteregistreerimiseks tuleb helistada lähimasse Inkotuppa. Kontaktid leiate kodulehel www.kuivaks.ee.



Milline side valida?

Tavalised pesukaitsed ja menstruatsioonisidemed ei sobi põieprobleemide korral, sest nende imamisvõime on väiksem ning need ei hoia ära ebameeldivat uriinilõhna. Spetsiaalselt uriinipidamatuseks mõeldud sidemetel ja mähkmetel on kiire imamisvõime, lekkekindlus ning need neutraliseerivad uriinilõhna. Meestele mõeldud pesukaitsed on kujult erinevad ja neid saab valida vastavalt imamisvajadusele. Saadaval on ka musta värvi meeste pesukaitse, mis jääb musta aluspesuga märkamatuks. Naiste pesukaitsete ja sidemete valik on lai. Saab valida pikemat, lühemat, tiivakestega ja ilma, kitsamat ja laiemat. Mähkmed ja imavad püksid sobivad ühtmoodi nii naistele kui ka meestele.

„Sideme või mähkme valimisel peaks teadma pidamatuse raskusastet, et leida piisava imavusega ja individuaalselt sobiv toode. Ööpäevas peaks piisama keskmiselt kuni kolmest mähkmest või sidemest. Tavaliselt kasutatakse hommikul ja päeval väiksema imavusega ja öösel suurema imavusega tooteid. Kui esineb lekkeid, siis tuleb valida järk-järgult suurema imavusega tooteid. Kõhulahtisuse korral, kui mähkmeid tuleb vahetada tihedamini, on ökonoomsem kasutada väiksema imavusega mähet.“ Mähkme kasutamisel on oluline ka sobiv suurus, ümbermõõt. Mähkmed on varustatud ka täituvusindikaatoriga, mis on vaevu märgatav indikaatorriba mähkme välisküljel ja muutub nähtavaks, kui mähe on täitunud ja vajab vahetamist. Lekkekindluse tagab kiire imavusvõime ja topeltbarjäärid mähkme sääreosades ning selja piirkonnas. Kui on valitud õige imavuse ja suurusega mähe, siis peavad riided ja voodi kuivaks jääma.

Kas oled soodustusest kuulnud?

Vanaduspensionäridel, lastel alates kolmandast eluaastast ja puuetega inimestel on võimalik osta sidemeid, mähkmeid, nahahooldustooteid ja muid abivahendeid riigipoolse soodustusega. Soodustuse saamiseks tuleb küsida perearstilt tõend ja selle alusel Sotsiaalkindlustusametist isiklik abivahendikaart. Abivajaja saab soodsamalt kuni 40 sidet või 60 mähet kuus. Kui tundub keerukas, siis võib tulla konsultatsioonile lähimasse Inkotuppa eelnevalt telefoni teel ette registreerides.

Mida kodus teisiti teha?

Kodu on ka soovitatav üle vaadata ja vajadusel mõned muudatused teha. Saadaval on mitmeid abivahendeid mugavaks potil käiguks. Võib kasutada kaanega potitooli koos pulbriga, mis ei lase lõhnal tuppa levida. Potile võib asetada kõrgenduse, mis vähendab koormust istumisel. WC-poti ette võib panna jalgade kõrgenduseks astme. Duši all käimiseks on saadaval dušitool ja vannis käimiseks vanniiste. Vaipade ja diivani puhastamiseks on võimalik kasutada spetsiaalseid lõhna eemaldavaid vahendeid.

Küsi julgesti tasuta nõustamisaega lähimast Inkotoast ja vaata lisainfot kodulehelt www.kuivaks.ee ning Facebookist.