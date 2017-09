Kuidas teha teadlikke toitumisvalikuid geenide põhjal?

Iga inimene vajab erinevaid toitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad, vitamiinid jne) eri koguses – see, mida ja kui palju konkreetselt tarbida, sõltub suuresti pärilikkusest ja geenidest. DNA-testiga saab analüüsida geneetilisi variatsioone, mis annavad informatsiooni, kuidas teha õigeid toitumisvalikuid, järgides just sinu keha geneetilist koodi.

Teaduslikud uuringud näitavad, et geneetika mõjutab Sinu kaalu 40–70% ulatuses ning teades oma geneetilist informatsiooni, on Sul võimalik oma geene tervise ja kaalu huvides ära kasutada.

Sinu geenid määravad, kuidas toimub Sinu organismis toitainete lagundamine ja tarbimine. Juba Vana-Kreeka filosoofid said aru, et meie välimuse määrab suuresti pärilikkus. Lisaks Sinu silma- ja juuksevärvile mõjutab pärilikkus ka ainevahetust – rasvade sünteesi ja lagundamist, rasvarakkude moodustumist ning energia kulu. Tulenevalt inimese ainevahetuse eripäradest peaksid eri inimesed tarbima rasvu ja süsivesikuid erinevates kogustes. Oma iseärasusi teades ja järgides on pingutused kehakaalu kontrollimiseks tõhusamad. Erinevused geenides määravad, kuidas üks või teine toit meile mõjub, milline söök meile iseäranis maitseb, kas suudame vastu panna näksimise soovile ja millise toidu liigtarvitamine kiiremini kaalunumbreid tõstab.

Teadusuuringute järgi mõjutavad geenid meie kehakaalu 40–70% ulatuses. Kuid ülejäänud osa sõltub meist endist – meie elustiili ja toitumise valikutest. Hea uudis seejuures on, et teaduslikud uuringud on näidanud tõhusamat kehakaalu kontrolli ja langetamist, kui pidada oma geenidega sobivat dieeti.

Geenide põhjal saame ennustada, kui palju peaksime tarbima süsivesikuid või rasvu. Tulemuse põhjal saame teadlikult vältida süsivesikute või rasvade ületarbimist. Kindlasti oled märganud, et osa inimesi võib süüa magusat suurtes kogustes, võtmata seejuures kaalus juurde, teised aga tarbivad ohtras koguses rasvu ja on endiselt saledad. Teadlased on leidnud geenivariatsioone, mille esinemise korral on saledamad inimesed, kes tarbivad ohtralt õlisid ehk armastavad nn Vahemere sööke. Eestis kannab selliseid geene ca ¼ inimestest.

Isegi treening ei anna kõikidele ühtemoodi efekti – kindlad geenivariatsioonid määravad, kas trenni tehes hakkavad rasvad intensiivselt lagunema või mitte. Seetõttu ongi oma geenide tundmaõppimine kasulik nii oma toidulaua planeerimisel kui ka harjumuste kujundamisel.

Tänapäeval ei ole õnneks geneetilised uuringud enam ainult teadlaste, arstide ja kriminalistide pärusmaa. Oma geene saavad uurida lasta kõik inimesed, kel on selleks huvi. Ka Eestis saab lasta endale teha erinevaid geneetilisi analüüse. Tallinnas asuv Geenitestide Labor uurib geene, millel on seos erinevate toitumise aspektidega. Koostöös toitumisspetsialistidega on koostatud ka soovitused, mida erinevate geenivariatsioonidega inimestel on hea jälgida, et oma kehakaalu hõlpsamalt kontrolli all hoida.

Geenitesti proovi saab võtta kodus viie minutiga ja saata tavapostiga laborisse

Geneetilise analüüsi tegemine on lihtne – pole vaja kuhugi kohale minna ega verd anda. Analüüsi tellides saadetakse proovivõtmise tarvikud koos juhendiga koju. DNA-prooviks kasutatakse suu põsekaabet – selle võtmine iseendalt on lihtne ja valutu. Proovi saab saata tavalise postiga laborisse tagasi.

Testi soovitused on personaalsed

Kaalujälgimise toitumissoovitusi saab teada, kui lasta endale teha FiguraGen Weighti test. Selle testi vastusest saab lugeda, milliseid toitaineid peaks tõhusamaks kaalulangetamiseks tarbima rohkem ja milliseid vähem. Vastusesse on lisatud ka kolme päeva näidismenüü, et oleks selge, milline näeb välja soovitatud dieet.

Geenitestid pakuvad huvitavat infot kõigile

Geenitestide laboris tehakse teste ka laktoositalumatuse, vitamiinide defitsiitsuse riski ja tsöliaakia riski määramiseks. Seega saab geenitestide abil huvitavat infot erinevate toitumisega seotud aspektide kohta. Kas näiteks teadsid, et vitamiinid mängivad tähtsat rolli ka kehakaalu reguleerimisel? Kui tarbid vitamiine enda kehale parajas koguses, aitab see vältida liigsöömist, näksimist ja magusaisu.

