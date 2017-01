Kuidas nikotiiniplaastrit valida? Kuidas neid õigesti kasutada? Nng mida peaks suitsetamisest loobumisel ja nikotiiniplaastrite kasutamisel kindlasti silmas pidama?

Nikotiiniplaaster on ravimplaaster, mida kasutatakse tubakasõltuvuse raviks. Ta aitab leevendada suitsetamise lõpetamisega seotud võõrutusnähte ehk nikotiini mittesaamisega seotud ebameeldivaid aistinguid ja suitsetamistungi, samuti aitab vältida suitsetamise taasalustamist.

Kellele on nikotiiniplaastrid mõeldud?

Nikotiiniplaastrid on abivahendiks suitsetamisest loobumisel. Seega on need mõeldud neile, kellel on soovi, valmisolekut ja tahtejõudu suitsetamisest loobuda.

Kes ei tohiks nikotiiniplaastreid kasutada?

Nikotiini sisaldavaid plaastreid ei tohiks kasutada:

mittesuitsetajad ja juhusuitsetajad,

alla 18-aastased lapsed,

rasedad ja imetavad emad – raseduse või imetamise ajal tuleks suitsetamisest loobuda ilma nikotiinasendusravi kasutamata, vajadusel konsulteerida arstiga,

koostisosade suhtes allergilised inimesed.

Millal peab olema ettevaatlik?

Nikotiiniplaastrite kasutamisel tuleb olla ettevaatlik ning konsulteerida apteekri või arstiga:

maksa- või neeruhaiguse,

kilpnäärme liigtalituse,

insuldi või südamelihaseinfarkti,

suhkrutõve,

varasemate krampide ägeda kaksteistsõrmiksoole- või maohaavandi korral.

Kellele sobivad 16h plaastrid?

16h plaastrid on mõeldud nendele suitsetamisest loobujatele, kes ei suitsetanud öösiti ja hommikul kohe peale ärkamist ehk neile, kellel oli harjumuseks suitsetada pigem päeva jooksul ning öösiti ja varahommikuti suitsunälga ei tekkinud.

Kellele sobivad 24h plaastrid?

24h plaastrit tuleb nahal hoida terve ööpäeva. Need sobivad hästi inimestele, kellel tekkis suitsetamise vajadus ka öösiti või varahommikuti kohe pärast ärkamist. Kui hommikul peale ärkamist tekkis koheselt vajadus sigareti järgi, siis 24h nikotiiniplaastrid on sulle kõige sobilikumad.

Kuidas teada, et oled valinud liiga suure nikotiinisisaldusega plaastri?

Kui nikotiiniplaastreid on kasutatud juba nädal aega, kuid peapööritus, iiveldus, suurenenud süljeeritus, südamekloppimine endiselt ei vähene, tuleks konsulteerida apteekriga ja valida nõrgema nikotiinisisaldusega plaaster.

Kuidas nikotiiniplaastreid kasutada?

Ravimit kasutada alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on selgitanud. Kui Sa ei ole milleski kindel, pea apteekriga nõu.

Plaaster tuleb asetada (kleepuv pind allpool) puhtale, kuivale, karvadeta tervele nahale.

Paigaldamiskohta tuleb iga päev vahetada, sama nahapiirkonda ei tohi uuesti kasutada vähemalt 7 päeva jooksul.

Plaaster tuleb suruda peopesa või sõrmeotstega tugevalt nahale.

16h plaastrid

16 tunni plaaster tuleb kinnitada nahale hommikul ja eemaldada magama minnes. Ravi pikkus on individuaalne. Üldiselt peaks plaastreid kasutama 12 nädalat, kuid neid ei ole soovitatav kasutada üle 6 kuu.

Kui suitsetasid üle 20 sigareti päevas:

8 nädala jooksul kasuta 25 mg/16 h plaastrit

2 nädala jooksul kasuta 15 mg/16 h plaastrit

2 nädala jooksul kasuta 10 mg/16 h plaastrit

Kui suitsetasid vähem kui 20 sigaretti päevas:

8 nädala jooksul kasuta 15 mg/16 h plaastrit

4 nädala jooksul kasuta 10 mg/16 h plaastrit

24h plaastrid

24h nikotiiniplaastrit tuleb vahetada iga päev umbes samal ajal, eelistatult pärast ärkamist. Plaaster tuleb jätta nahale 24 tunniks. Ravi ei tohiks kesta järjest kauem kui 10 nädalat (va arsti soovitusel).

Kui suitsetasid üle 10 sigareti päevas:

1.-6. nädalal kasuta 21 mg/24 h plaastrit

7.-8. nädalal kasuta 14 mg/24 h plaastrit

9.-10. nädalal kasuta 7 mg/24 h plaastrit

Kui varasemalt suitsetasid 10 sigaretti päevas või vähem:

1.-6. nädalal kasuta 14 mg/24 h plaastrit

7.-8. nädalal kasuta 7 mg/24 h plaastrit

Mida on veel oluline teada?

Plaastri paigaldamiskohal võib esineda punetust, sügelust, põletust ja kipitust, mis tavaliselt on nõrgad ning mööduvad kiiresti peale plaastri eemaldamist.

Paigaldamiskohta tuleb iga päev vahetada.

Plaastri kasutamise ajal lõpetada suitsetamine täielikult, et vältida nikotiini üleannustamist.

Allikas: Südameapteek