Külmetus- ehk viirushaiguste põdemine on meie külmas ja niiskes kliimas paratamatu. Haigeks jäämisest aitavad hoiduda ennekõike pidev käte pesemine ning tugev immuunsüsteem.

Esimeste külmetusnähtude ilmnemisel sobivad immuunsuse tugevdamiseks:

punane päevakübar, mis on apteegis müügil nii siirupi kui tablettidena ja nii lastele kui täiskasvanutele;

greibiseemne ekstrakt, kasutada lahjendatuna apelsinimahlas või vees. Haigusnähtude korral võtta 15 tilka kolm korda päevas;

tsinki sisaldavad imemistabletid.

Esimeste külmetusnähtude ilmnemisel on kõige parem ravi puhkus. Kui tunnete viirushaiguse esimesi sümptomeid, siis jääge paariks päevaks koju.

Jooge higistamist soodustavat ja haigust välja ajavat pärnaõie teed ning ravimtaimedest külmetuse teed, mille koostises leidub angervaks, pune, naistepuna ning vaarika lehed. Haiguse vastu on hea ka ingveri tee. Sooja tee sisse on soovitav lisada mett. Samas ei tohiks teevesi olla kuumem kui 60 kraadi, et mee head omadused säiliks.

Apteegiriiulilt leiab:

soojendava ingverijoogi koos tsingi, C- ja D- vitamiinidega;

soojad jalavannid sinepipulbriga (palavikku ei tohi olla) verevarustuse parandamiseks;

C-vitamiini – 200 mg kolm korda päevas;

astelpaju – astelpaju bioloogiline toime on seotud temas sisalduvate arvukate vitamiinidega, mineraalainetega ja orgaaniliste hapetega. Astelpajuõlis sisalduvad antioksüdandid väldivad rasvhapete oksüdeerumist organismis, mida tekitavad mitmed ainevahetusreaktsioonid, stress ning viirus- ja bakteriaalsed haigused. Saadaval siirupid, mahlad, õlid ja kapslid;

Carmolise tilgad – kümne ürdi eeterlikest õlidest (harilik aniis, hiina kaneel, harilik sidrunhein, harilik sidrunipuu, tähklavendel, lõhnav muskaadipuu, nelk, lavendlilehine salvei, laialehine lavendel ja tüümian) koosnevat segu võib lisada nii kuumale teele turgutamaks organismi ja saamaks sooja kui ka lisada kuumale veele tegemaks inhalatsiooni kinnise nina ning kareda kriipiva kurgu leevendamiseks. Carmolis tilgad on head ka seedimise toetamiseks ja pingest tingitud peavalude korral. Välispidisel kasutamisel aitab leevendada lihasvalusid ja putukahammustusi.

Kui olete juba haigeks jäänud, siis on oluline võimalikult palju juua, et väljutada organismist haigustekitajaid.

N-ö külmetushaiguste raviks otsest ravi ei leidu. Saab vaid tegeleda sümptomite (peavalu, nohu, köha, kurguvalu) leevendamise ja läbi selle enesetunde parandamisega. Viiruse kestvus on reeglina vähemalt nädal aega. Põhiliseks nõuandeks on puhata, mitte üle pingutada ja anda endale haigusest paranemiseks aega. Püstijalu põdemine pikendab oluliselt haiguse kulgu.

Nohu korral on abiks:

Esmase valikuna nina loputamine loodusliku mereveega (füsioloogilise lahuse kontsentratsiooniga) või nõrga soolalahusega;

Eeterlike õlide aurude sissehingamine. Selleks võib kasutada mitmesuguseid eeterlikke õlisid nagu näiteks eukalüpti-, teepuu-, männi-, nulu-, piparmündi-, lavendliõli, tarvitades selleks aroomiteraapias tuntud õlilampe või keevat veeanumat. Samuti saab inhalatsioonide tegemiseks kasutada selliseid põletikuvastase toimega eeterlikku õli sisaldavaid drooge nagu kummel, raudrohi, salvei, liivatee ja mänd.

Ka on nohu puhul hea tilgutada teepuu õli näpuotstele ja seda sisse hingata. Väikelaste puhul annb sama efekti, kui seda magamise ajaks padjale tilgutada. Hingamisteedele mõjub hästi ka õli määrimine rindkerele, kust selle aurud vabastavad öösel lapse hingamisteed ja võimaldavad paremini magada.

Kurguvalu puhul on abiks:

astelpajuõli aerosool koos mentooli ja C-vitamiiniga. Need on toeks suuõõne ja neelu limaskesta ärrituse leevendamisel, vähendades valu ning kriipivat karedat tunnet kurgus;

imemistabletid, mis sisaldavad islandi käokõrva vedelekstrakti. Aitab nii neelu valulikkuse kui ka köhaärrituse korral;

taruvaigu baasil olevad aaloe-ingveri imemistabletid sobivad kuivale kurgule ja kähedale hingamisele. Samuti sisaldavad need immuunsust tugevdavat C-vitamiini.

Köha puhul on abiks:

lastele ja väikelastele rinnakule ning jalataldadele hanerasvasalvi määrimine;

Inhalatsioon füsioloogilise lahusega;

sinepiplaastrid;

luuderohulehe kuivekstrakt, mis on köha leevendava, rögalahtistava ja spasmolüütilise toimega ning sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Parimaks raviks on aga ikka aja maha võtmine, et haigusest võitu saada ja lasta organismil rahulikult taastuda.

Allikas: Südameapteek