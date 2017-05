Vaatamata sellele, et uriinipidamatus on laialt levinud, ei taha keegi sellest probleemist avatult rääkida. Kuigi haigus pole eluohtlik, on uriinipidamatusel inimesele füüsiline, psühholoogiline ja rahaline mõju. Kvaliteetsed ja sobivad hügieenitarbed on väga olulised, et neid mõjusid vähendada.

Mis on uriinipidamatus?

Meditsiinilisest seisukohast on uriinipidamatus tahtmatu uriinieritus. On oluline aru saada, et uriinipidamatusel võib olla mitmeid erinevaid põhjuseid – haigused ja operatsioonid, stress, neuroloogilised häired, menopaus, vanusest tulenevad muutused, pärilikud tegurid, ravimid, ülekaalulisus jne. Spetsialistid ütlevad, et tegemist pole eluohtliku haigusega ja enamikul juhtudel on see ravitav. Sageli aga ei ole pidamatuse all kannatavad inimesed teadlikud, et tänapäevased hügieenitooted aitavad nende elukvaliteeti parandada.

Kuidas uriinipidamatusega igapäevaselt hakkama saada?

Et uriinipidamatuse käes vaevlevate inimeste elukvaliteeti parandada, on iD Expert välja töötanud kvaliteetsed, innovaatilised ja efektiivsed hügieenisidemed ning mähkmed, mis tagavad mugavuse igas olukorras. Nende kasutamine on väga lihtne ja kuna pealmine kiht on valmistatud polüetüleeni või puuvillasarnase materjali ühest tükist, on need kandmisel nähtamatud. Nende koostis võimaldab vedelikul vabalt läbi kihtide liikuda, jättes pealispinna kuivaks, ennetades sellega ka ebameeldivaid nahareaktsioone. iD Experti uriinipidamatuse tooteid saab Eestis koos isikliku abivahendi kaardiga soetada riigipoolse soodustusega.

Kuidas uriinipidamatust leevendada?

On mitmeid erinevaid viise, kuidas ise end aidata ja uriinipidamatust ravida või leevendada. Näiteks tervislik toitumine, eriti madala happelisusega toitude lisamine menüüsse, kofeiinist, teest ja karboniseeritud jookidest loobumine ning piisavas koguses vee joomine võivad olla uriinipidamatuse leevendamisel abiks. Halvad harjumused, nagu suitsetamine ja alkoholitarbimine, võivad uriinipidamatust soodustada. Olukorda aitavad leevendada erinevad vaagnapõhjalihaseid tugevdavad harjutused, mis seeläbi parandavad põiekontrolli ja vähendavad uriinilekkeid.

iD Expert pakub laia valikut erinevaid kvaliteetseid hügieenitooteid Foto: erakogu

Missugused hügieenitooted mulle sobivad?

Saadaval on lai valik kvaliteetseid hügieenitooteid erinevate vajadustega patsientidele – kerge uriinipidamatuse leevendamiseks, spetsiaalselt meestele disainitud abivahendid, hügieenisidemed tiibade või rihmadega ja püksid. iD Experti tooted on usaldusväärsed, turvalised, mugavad ja kuluefektiivsed. Siiski tasub alati tervishoiutöötajalt nõu küsida, et leida endale sobiv uriinipidamatuse toode.

iD SLIP mähkmed on suure imamisvõimega ning väga mugavad, neil on lekkimisvastane kaitse ja usaldusväärsed kinnitused Foto: erakogu

Kuidas emotsionaalselt selle olukorraga toime tulla?

Psüühiline ja emotsionaalne tugi haiguse ravi jooksul on patsiendile väga oluline, kuna see aitab tema muret vähendada. Sobivad hügieenitarbed muudavad raviprotsessi hõlpsamaks, kuna tekitavad kindlustunde ja tõstavad enesekindlust igapäevaste tegevuste ajal. iD Expert hoolib inimestest ning soovib tagada neile nii emotsionaalse kui ka hingelise rahulolu, muutes nende igapäevased tegevused mugavamaks ja elu uriinipidamatusega lihtsamaks.