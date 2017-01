Herpesinfektsioonid on sageli esinevad viirusinfektsioonid, mis põhjustavad ville ja haavandeid nahal ning limaskestadel, näo ja suguelundite piirkonnas.

Sõna herpes kasutatakse tavaliselt nakkuse korral, mida põhjustab viirus nimega Herpes simplex (HSV).

Herpesinfektsioonid näopiirkonnas, huultel ja suus

Kõige sagedamini esineb herpesnakkus näol ja suus. Haigusnähtusi tuntakse „külmavillidena“, mis tavaliselt tekivad kas huultel või suu limaskestal. Herpesviirus kandub edasi viirusosakeste kaudu, mis võivad liikuda inimeselt inimesele.

Peale selle võib inimene oma teisi nahapiirkondi ka ise nakatada. Herpest ei ole võimalik inimkehast täielikult välja ravida, kuid sellest hoolimata on võimalik herpese aktiveerumist takistada, villide esinemise faase lühendada ja ebamugavust ning valu leevendada.

Ravi tuleb alustada võimalikult ruttu

Teaduslikud uuringud on tõestanud, et herpes simplex’i puhul aitab eelkõige süsteemne ravi kas tablettide või süstidega. Ravi on efektiivsem, kui sellega alustatakse varakult. Ka käsimüügis on saadaval viirusohatise puhul kasutatavad ravimid (kreemid ja plaastrid) ja paljud neist on herpese sümptomeid (valu, kipitus ja kihelus) leevendava toimega.

Viirusohatise raviks mõeldud kreemide õigeaegne kasutamine võib lühendada haiguse kulgu isegi ühe päevani. Selleks tuleb kanda kreemi ohatisele selle ilmumisest alates päeva jooksul viis korda, iga nelja tunni järel. Pärast kreemi kandmist nahale tuleb korralikult käsi pesta, et vältida viiruse levimist.

Herpeseplaaster aga loob keskkonna, mis takistab viirusohatise tegutsemist, villide teket ning tagab kiirema paranemise. Ohatiseplaastri kasutamine hoiab ära koorikute ja uute pragude tekke.

Plaastri eelised kreemi ees:

plaaster kaitseb haava, tõrjub vett ja võimalikke ohtlikke baktereid;

plaaster on hügieeniline – erinevalt teistest abivahenditest takistab see ohatise katsumist;

plaaster vähendab nakkusohtu muudele kehaosadele ja teistele inimestele.

Ohatiseplaaster tuleb peale panna hommikul pärast pesemist või siis, kui eelmine plaaster hakkab lahti tulema. Öiseks kasutamiseks mõeldud ohatiseplaaster tuleb nahale asetada vahetult enne magamaminekut. Soovi korral võib ööseks mõeldud plaastrit kasutada ka päeval. Müügil on ka n-ö teise põlvkonna lahustuvad plaastrid, mida võib kasutada kogu ohatise tsükli vältel. Need katavad „külmavilli“ diskreetselt ja pole vaja muretseda ebamugava eemaldamise pärast.

Valulike koorikute tekkimisel võib kasutada pehmendamiseks huulepalsameid (SPF>15) või astelpajuõli.

Mõnikord kasutatakse ohatise raviks ka jääd. Selleks tuleb hõõruda ville 5–10 minuti jooksul ning teha seda kord tunnis. Samuti võib villide tekkekohale paariks minutiks õrnalt suruda niisutatud teekoti, sest tee sisaldab tanniini, millel on viirusevastaseid omadusi.

Ohatis on kahtlemata üks tüütu probleem, mis tavaliselt ilmneb just siis, kui seda kõige vähem oodata osatakse. Väga oluline on üldine hea tervis: tervislik eluviis tugevdab immuunsüsteemi, mis omakorda saab infektsioonidest jagu veel enne, kui ilmnevad ebameeldivad sümptomid.

Kasutatud kirjandus: Ajakiri „Apteeker“, jaanuar 2008, dr Airi Põder „Herpesinfektsioonid“ GlaxoSmithkline Eesti OÜ

Allikas: Südameapteek