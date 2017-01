Nikastus, nihestus või luumurd on tõsised traumad, mis vajavad kiiret ja asjatundlikku esmaabi. Vale käitumisega võib väga palju kahju teha.

Taastusravis on oluline jääda liikuvaks ning teha pidevalt harjutusi, et kahjustatud liiges taas korda saaks. Igapäevategevustes tuleks järgida lihtsaid nippe, et hoida oma keha.

Nikastus traumeerib liigest ja sidemeid

Nikastuse korral on vigastatud koht valus ja turses ning sellele ei saa toetuda. Liigutades valu tugevneb. Sellise vigastuse korral tuleb esmalt järgida järgmisi põhimõtteid:

Jahuta vigastatud kohta

Külmakompresse tasuks teha pidevalt 48 tunni jooksul, et alandada turset ja vähendada põletiku teket. Jahutamiseks sobivad külmageel, jääkott, külm mähis või vann ning seda 15–20minutilist protseduuri võiks korrata iga paari tunni tagant.

Anna vigastatud kohale puhkust

Vigastatud kohale tuleb rahu anda ja vajadusel kasutada liikumisel abivahendeid, näiteks karke hüppeliigese vigastuse korral.

Toesta sidemega ja hoia lamades kõrgemal

Vigastatud koht tuleb kinni siduda elastiksideme või teibiga, samuti võib kasutada ortoosi, et vähendada turset.

Lisaks võib kasutada nahale määritavaid ja valu leevendavaid geele-salve ning suukaudseid valuvaigisteid. Kui valu püsib üle kolme päeva või on väga tugev või tekib vigastatud kohale verevalum, tuleb pöörduda arsti poole. Vigastusest taastumine võtab aega 2–3 nädalat. Selle aja jooksul tuleb vältida vigastatud koha koormamist, loobuda spordist ja arvestada, et vigastus võib korduda.

Nihestuse korral nihkuvad luuotsad kohalt

Tõsisem vigastus on nihestus, mille puhul on haaratud ka liigest moodustavad luuotsad, mis õnnetuse korral nihkuvad oma kohalt. Nihestades liigest võib kuulda plõksu, liiges jääb valesse asendisse ja on moondunud kujuga. Kaasneb valu ja turse ning liigutamine on peaaegu võimatu.

Närvide ja veresoonte vigastuse tõttu võib jalg või käsi olla tuim ja võib esineda verevarustuse häireid. Esmaabina tuleb kahjustatud kohale asetada külmakompress, liiges lahastada selles asendis, nagu ta on, ja vajadusel võtta suukaudset valuvaigistit. Seejärel tuleb kiirelt pöörduda arsti poole või traumapunkti. Vältida tuleb liigese liigutamist või üritada seda ise ilma vastava oskuseta õigesse asendisse paigaldada. Pärast arstiabi saamist tuleb nihestatud liigest hoida fikseeritult 2–3 nädalat ja jätkata taastusraviga.

Luumurru kahtluse korral kutsu kiirabi

Kui on kahtlus, et tekkinud on luumurd, tuleb kiirelt kutsuda kiirabi või pöörduda traumapunkti. Sellisel juhul tuleb vigastatud inimest minimaalselt liigutada, murrukoht fikseerida lahasega ja jahutada külmakompressiga, et leevendada valu ja alandada turset.

Taastusravi ajal ole füüsiliselt aktiivne

Vigastusest taastumisel võib jätkata erinevate ravivate salvide-kreemide määrimist valu leevendamiseks. Järelravis ja krooniliste valude korral on kasu soojendavatest raviviisidest, nagu kuum vann, soojendavad salvid. Abiks on ka masseerimine, mis stimuleerib verevarustust, leevendades nii valu.

Meeles tuleb pidada, et end tuleb hoida füüsiliselt aktiivsena ja vältida voodirežiimi, aga ka vigastuse kordumist. Kohane on sobilik liikumisravi pika aja vältel – venitused, lihaste tasakaalustamine ja tugevdamine, lõdvestumine. Igapäevategevustes tuleks järgida lihtsaid nippe, et hoida oma keha:

asju tõsta sirge seljaga ja kasutades jalalihaseid;

võta esemeid põrandalt kükitades, põlvitades või kasutades abivahendit;

kanna raskusi, kasutades seljakotti, käru või rattaid ning jaota raskus mõlema käe vahel võrdselt;

sokke jalga pannes istu üks jalg põlve peal või ole selili;

kingi jalga pannes toeta jalaga pingi vastu;

kodused töid tee põrandal kükitades või põlvitades.

Allikas: Südameapteek