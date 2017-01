Liigne kehakaal põhjustab tõsiseid tervisehädasid alates liigeseprobleemidest kuni südame ülekoormuseni. Lisaks suurendavad lisakilod väsimuse teket, tekitavad seedeprobleeme, on riskifaktoriks südame-versoonkonna haigustele ja võivad enesehinnangut mõjutada. Kehakaal langeb, kui päevas ärakulutatud kalorite hulk ületab tarbitud kaloraaži pikema aja vältel

Oluline on end oma kehas hästi tunda, olla aktiivne ja täisväärtuslikku toitu tarbida. Kui sobivast numbrist kaalul veel mõni sihver puudu on, võib apteegist kaalulangetamisel abi olla.

Kehamassiindeks

Esialgset infot tervisliku kaalu kohta annab kehamassiindeks (BMI), kus kehakaal kilodes jagatakse pikkuse ruuduga meetrites.

Kaal loetakse normaalseks, kui BMI jääb 19 kuni 25 vahele.

Füsioloogiliste erisuste tõttu ei kehti BMI alla 20- ja üle 60-aastastele, rasedatele ja sportlastele. Samas ei tasu BMI väärtust üle tähtsustada, sest arvesse tuleb võtta ka organismi üldseisundit, sealhulgas kaasuvaid haigusi, keha iseärasusi ja koostist (rasvkude, lihasmass, veesisaldus). Küsimuste korral tasub pöörduda toitumisnõustaja, perearsti või apteekri poole.

Kaalulangetamise põhitõde

Kaalulangetamise põhitõde on, et kaal langeb, kui päevas ärakulutatud kalorite hulk ületab tarbitud kaloraaži pikema aja vältel.

Seega on kaalust allavõtmiseks kaks võimalust:

kas suurendada füüsilise aktiivsusega kulutatud kalorite hulka

või vähendada neid toitumisega.

Mõlemal juhul tuleb olla ettevaatlik, kuna igasugune liikumine suurendab söögiisu ja võib päädida ülesöömisega. Samas, ebakorrektne dieedi pidamine võib limiteerida hädavajalike mikro- (vitamiinid, mineraalained) ja makrotoitainete (lipiidid, süsivesikud, proteiinid) omastamist. Libastumise oht on väiksem, kui liikuda igapäevaselt mõõdukalt ja süüa regulaarselt mitmekesist toitu.

Pooletunnisest keskmise kuni tugeva intensiivsusega sportimisest päevas piisab, et hoida keha toonuses.

Ligikaudu 1,5-2 liitrit puhast vett ja 5-6 peotäit puu- ja köögivilju võiksid iga päev menüüs olla.

Pidustusteperioodil on hea nipp peole mitte tühja kõhuga minna ja iga alkohoolse joogi kohta üks klaas vett vahele juua. Nii on võimalik ülesöömist ja järgmise päeva peavalu vältida.

Tervislik kaalukaotus

Tervislik kaalukaotus, kus väheneb rasvade ja säilib lihaste osakaal, on ligikaudu 0,5-1 kg nädalas.

Kaalulangetamisel on abiks

Apteegis leidub mitmeid kaalulangetamist tõhustavaid preparaate, mis erinevad toimemehhanismide poolest.

Esiteks kasutatakse kiudainepreparaate.

Kiudained on süsivesikud, mida leidub eeskätt värskest puu- ja köögiviljast ja mida tänapäevane toidulaud sisaldab rohke töötlemise tõttu vaid vähesel määral. Kiudained jaotuvad vees lahustuvateks, mis tekitavad paisudes täiskõhutunde, ja mittelahustuvateks, mis stimuleerivad soole peristaltikat. Kiudained viivad endaga soolestikust jääkaineid kaasa, kiirendavad raskestiseeditavate ainete liikumist seedetraktis ja täidavad prebiootikumi rolli ehk on soolebakteritele toiduks.

Teiseks abimeheks kaalulangetamisel on maksa tegevust ja sapi eritumist soodustavad taimeekstraktid.

Nendeks on näiteks spargel, artišokk ja võilill. Sapp on maksa poolt toodetav nõre, mida organism vajab rasvade lagundamiseks. Artišoki ekstrakt muudab kolesterooli valemit, suurendades HDL (kõrge tihedusega lipoproteiin) ja vähendades LDL (madala tihedusega lipoproteiin) kolesterooli hulka.

Mõningast kasu võib olla ka L-karnitiini sisaldavatest preparaatidest.

L-karnitiin on aminohape, mida keha sünteesib maksas ja neerudes ning mida väljaspoolt saab eeskätt punasest lihast. Selle toimeid on mitu, aga kaalulangetamise seisukohast on olulisim L-karnitiini võime rasvade lagundamise tulemusena energiat juurde toota.

Rohelise kohvioa ekstrakt sisaldab suures koguses klorogeenhappeid, mis omavad antioksüdantseid omadusi. Klorogeenhape suunab keha energiat saama rasvadest, mitte süsivesikutest.

Rohelise tee ekstraktil on sarnaselt rohelisele kohvioale ainevahetusprotsesse aktiveeriv toime. Eeskätt tõhustub rasvade metabolismi. Põhilised toimeained rohelise tee ekstraktis on katehhiinid ja flavonoidid. Lisaks omab rohelise tee ekstrakt põletikuvastaseid omadusi.

Kui rohelise tee ekstrakti kombineerida tšillipipra ja kroomiga, lisandub kaalualandamist soodustavaid toimeid veelgi. Tšillipira ektrakt mõjutab lipiidide ja süsivesikute ainevahetust ja nendest saadud energia kasutamist. Kroom osaleb süsivesikute ainevahetuses ja on oluline vere glükoosisisalduse normaliseerimisel.

Arutelu all on õunaäädika kasutamise tulemuslikkus kaalu langetamisel.

Magu ja soolestikku ergutava ainena tõhustab see seedeprotsesse. Ühtlasi mõjutab õunaäädikas veresuhkrut ja aitab diabeeti ohjata. Õunaäädikat tablettide kujul leiab apteegist.

Kaalu langetamisel tuleb olla järjepidev ja kannatlik. Kiireid tulemusi pole loota, kuid mida aeglasem on kaalulangus, seda püsivam lõpptulemus. Ühes mõõduka füüsilise koormuse ja tasakaalustatud toitumisega on igaühel võimalik tervema ja ilusama iseenda poole püüelda.

Allikas: Südameapteek