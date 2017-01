Pilt on illustratiivne

Suitsetamisest loobumiseks läheb vaja eelkõige inimese enda tahtmist sellest pahest priiks saada. Tahet saab toetada apteegis pakutavate nikotiiniasendusravi vahenditega.

Suitsetamisest loobumisel on kindel tahe juba pool võitu, sest suitsetamine on sõltuvus, millest vabaks saamine vajab tugevat tahtejõudu ja oma igapäevaste harjumuste muutmist. Seda teed ette võttes on hea, kui saab toetust lähedastelt.

Võimalik on pöörduda ka spetsialistide poole – Eestis tegutsevad spetsiaalsed tubakast loobumise nõustamiskabinetid, kust saab vajalikku nõu ning vajadusel ka ravimeid. Samuti saab abi apteegist.

Loobumisel tekivad ärajäämanähud

Suitsetades saab organism pidevalt nikotiini, mis tekitab läbi erinevate mehhanismide hea meeleolu ja eufooriasarnase tunde. Pidevalt suitsetades harjub organism selle tundega ära. Kui ühel hetkel ei saa organism oma tavapärast nikotiinikogust, tunneb suitsetaja ärevust, tal tekivad peavalu, pearinglus, väsimus, unehäired, võivad tekkida ka keskendumisraskused ja ülemäärane higistamine, samuti võib suureneda söögiisu.

Tekkivaid ärajäämanähte saab leevendada apteegi valikus olevate nikotiini sisaldavate toodetega. Valida saab erineva tugevusega plaastrite, losengide ja närimiskummide vahel. Uudsem valik on nikotiini sisaldav suuõõnesprei, mis peaks leevendama ka suitsetamistungi.

Plaastrid

Apteegis on saada eri tootjatelt erineva nikotiinisisaldusega plaastreid, kõik need tuleb kleepida korralikult kuivale nahale. Sõltuvalt plaastri tüübist tuleb see nahalt eemaldada 16 või 24 tunni pärast. Kogu nahal oleva aja jooksul imendub nikotiin organismi ettenähtud koguses.

Närimiskumm

Nikotiini sisaldavaid närimiskumme tuleb närida veidi teisiti kui tavalisi närimiskumme, sest närides vabaneb nendest nikotiin, mis imendub läbi põse limaskesta organismi. Kui nikotiini satub organismi liiga palju, võib saada tugevad kõrvaltoimed. Seetõttu tuleb nikotiini närimiskumme närida mõned korrad ning tundes tugevat maitset või kerget põletustunnet, tuleb närimiskumm panna põse sisekülje ja igemete vahele.

Pärast tugeva maitse ja/või kerge põletustunde kadumist võib närimiskummi uuesti aeglaselt närida ja korrata eelnevat tegevust. Tavaliselt näritakse ühte närimiskummi 30 minutit, seejärel kaob sellel maitse. Meeles tasub pidada seda, et närimiskummi närimisel tekkiv suur hulk sülge tuleks allaneelamise asemel välja sülitada, sest süljes sisalduv nikotiin võib põhjustada mao limaskesta ärritust.

Losengid

Losengi ehk imemistableti peaks suhu asetama iga kord kui tekib tugev suitsetamissoov. Päevane losengide arv peaks jääma 8-12 losengi vahele ning kindlasti ei tohiks kasutada üle 15 losengi ööpäevas. Loseng tuleb asetada suhu ja liigutada seda suus ühelt küljelt teisele, kuni loseng on täielikult lahustunud. Losengi ei tohiks närida ega tervelt alla neelata. Ravi lõpetamiseks tuleb hakata ööpäevas tarvitatavate losengide arvu järk-järgult vähendama.

Suuõõnesprei

Nikotiini sisaldavat suuõõnespreid pihustatakse suhu olukorras, kus varem süüdati sigarett ehk samuti suitsetamistungi tekkides. Alguses tuleks pihustada suhu üks pihustus ja kui suitsetamistung paari minutiga ei kao, pihustada teinegi kord. Paljud suitsetajad vajavad ühe või kaks pihustust iga 30 minuti kuni tunni jooksul. Meeles tasub pidada seda, et aja jooksul tuleb pihustamiskordade arvu vähendada. Tavaliselt võiks suuõõnespreid kasutada 3-6 kuud.

Suitsetamist loobumisel on oluline silmas pidada, et ühte sõltuvust ei asendataks teisega. Samuti on riskantne teguviis selline lähenemine, kus suitsetamisest püütakse loobuda järk-järgult, vähendades sigarettide arvu päevas. Nii võib ühel hetkel tabada end taas suitsetamas sama palju nagu enne või halvemal juhul isegi rohkem.

Allikas: Südameapteek