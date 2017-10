Tugikepi kasutajale – 4 nõuannet, kuidas kodus ohutult liikuda

Tugikeppe kasutama hakates tuleks veenduda, et kodune keskkond võimaldab nendega turvaliselt ja mugavalt liikuda. Järgnevalt toome välja neli kasulikku nõuannet, mille abil kodus keppidega liikumine ohutumaks muuta.

Jälgi, et sul oleks liikumiseks piisavalt ruumi

Keppide kasutamisega sinu toepind laieneb ja sa vajad enda ümber rohkem ruumi. Kui tavapäraselt vajab inimene seismiseks 60 cm ruumi, siis keppe ja karke kasutades on ruumivajadus suurem:

ühte käimiskeppi kasutades umbes 70 cm;

kahte käimiskeppi kasutades umbes 80 cm;

kahte küünarkeppi kasutades umbes 90 cm;

kahte kaenlakarku kasudes umbes 95 cm.

Kas sinu kodus on piisavalt ruumi keppide või karkudega käimiseks? Vajadusel kutsu appi lähedased, et paigutada mööbel ümber nii, et seal vahel mahuks hästi liikuma. Mõnikord tuleb ohutu liikumise nimel kaaluda ka ebavajalikest asjadest loobumist.

Muuda uste avamine ja sulgemine lihtsaks

Kui tugikeppe kasutades on käed hõivatud või on neis vähe jõudu, võib tekkida raskusi samal ajal uste avamise ja sulgemisega.

Ustest käimist aitavad kergemaks muuta:

ukselingi ümber paigaldatav kate (nt vahtkummist), mis muudab lingi suuremaks ja lihtsamini haaratavaks, kui käes on vähe jõudu;

uksestopperid, mis hoiavad uksi lahti (saadaval ehituspoodides);

ukselingi pikendus, mis võimaldab ukselinki vajutada ka küünarnukiga.

Ukselingi pikendust on võimalik ITAKist tellida. Tellimiseks võta ühendust: Eike Uibopuu, eike@itak.ee, 737 0098.

ITAK OÜ

Kasuta uksepakkude tasandamiseks lisamooduleid

Raskesti ületatavaid ja järske uksepakke saab tasandada hõlpsasti paigaldatavate lisamoodulite abil. Selliseid mooduleid on võimalik lisada ka treppidele ja muudele pindadale.

ITAK OÜ

ITAK OÜ

Lisaks valmismoodulitele saab tellida erilahendusi, sealhulgas sellised, mis tõstavad kogu põrandapinna uksepakkudega samale kõrgusele.

Tellimine ja lisainfo: Margit Mäll, margit@itak.ee, 737 0093.

Kasuta kinnitusabivahendeid, et sinu tugikepid ei kukuks

Et tugikeppe ei peaks põrandalt vaevaliselt üles korjama, saab kasutada abivahendeid nende kukkumise vältimiseks: