Veekindla kipsikaitsmega saab käia duši all ja ujumas

Bloccs

Igaüks, kellel on käsi või jalg kipsis olnud, teab, kui ebamugav on kipsiga duši all käia. Mugavaks lahenduseks on Bloccs veekindel kipsikaitse, mis võimaldab muretult mitte ainult duši all vaid ka vannis ja ujumas käia. Kipsiga lapsed saavad veekindla kaitsme abil vees sulistada ega pea loobuma vanni- ja rannarõõmudest.